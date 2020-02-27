Голкіпер голом вивів команду до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ – відео драматичної перемоги

Воротар мексиканського Тігрес Нахуель Гузман став героєм 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ між Тігрес та Альянсом.

Ліга чемпіонів КОНКАКАФ, 1/8 фіналу, матч-відповідь

Тігрес – Альянс – 4:2

Голи: Валенсія, 10, Жиньяк, 18, 23, (пен.), Гузман, 90+4 – Портільйо, 34, 42

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ між мексиканським Тігрес та сальвадорським Альянсом завершився неймовірною перемогою перших.

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Тігрес вже на 23 хвилині вели у рахунку 3:0 завдяки дублю відомого французького нападника Андре-П'єр Жиньяка та голу Еннера Валенсії. Сальвадорці ще до перерви відповіли дублем Портільйо.

Такий рахунок виводив Альянс до наступного раунду, адже сальвадорська команда перемогла в першому поєдинку. Гра підходила до завершення, і на останніх хвилинах голкіпер Тігрес Гузман вирішив допомогти команді при стандартному положенні. Саме йому і судилось стати героєм зустрічі – Нахуель ударом головою приніс драматичну перемогу своїй команді та вихід до наступного раунду.

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