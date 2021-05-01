Матч 37-го туру Сегунди між Сарагосою та Луго мав епічне завершення – голкіпер став головним героєм зустрічі.

Луго був близький до мінімальної перемоги над Сарагосою, однак у справу втрутився голкіпер Крістіан Альварес, який з усією командою пішов на розіграш штрафного.

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Це підключення дало результат: Альварес головою переправив подачу Серхіо у ворота, врятувавши для Сарагоси нічию на 7-й компенсованій хвилині.

Таким чином, Сарагоса набрала 43 очки та залишилась п'ятнадцятою, Луго з 37 пунктами залишився у зоні вильоту.

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