Голкіпер Марко Дмітровіч продемонстрував нетипові для свого амплуа навички.

Поєдинок 19-го туру Ла Ліги Ейбар – Атлетіко розпочався жваво, вже на 12 хвилині зустрічі господарі святкували взяття воріт.

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Особливим цей гол став через його автора Марко Дмітровіча, який є воротарем Ейбара. 28-річний голкіпер холоднокровно реалізував пенальті.

Варто відзначити, що Дмітровіч став сьомим воротарем в історії Ла Ліги, якому вдалось відзначитись забитим м'ячем повідомляє MisterChip.

Нагадаємо, до поєдинку Атлетіко підходив у статусі лідера турнірної таблиці, Ейбар був 15-м.

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