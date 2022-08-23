Вкрай неординарна подія трапилася в матчі Бундесліги 3 між Меппеном та Дуйсбургом (0:3).

Перед звітним матчем команди були сусідами в турнірній таблиці, маючи однакову кількість набраних очок. Завдяки перемозі Дуйсбург наблизився до лідерів турнірної таблиці.

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Проте нас цікавить не стан справ у третьому дивізіоні чемпіонату Німеччини, а екстраординарний гол гостей. Йдеться про другий м'яч у грі. Відзначився голкіпер "зебр" Вінсент Мюллєр.

Ключовий епізод став великою несподіванкою. Мюллєр просто виконував штрафний удар поблизу власних володінь, але удар вийшов напрочуд влучним. М'яч долетів до чужого штрафного майданчика, перескочив над голкіпером Меппена і залетів у сітку.