Колишній голкіпер Динамо Олексій Слуцький перейшов у полтавську Ворсклу, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Динамо підтвердило перехід перспективного нападника в інший клуб

"Зелено-білі" вже внесли 18-річного футболіста у свою заявку на сезон. За команду Юрія Максимова Слуцький гратиме під номером 81.

Нагадаємо, Олексій – вихованець академії Динамо. У минулому сезоні був у заявці киян на сезон, але не провів жодного матчу за будь-яку з динамівських команд.

"Луческу будує Реал у Динамо": реакція Срни на фіаско Шахтаря, чому Шевченко найкращий у світі і "кидок" Суркіса