toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛЕСТЕР СІТІ - ЛІВЕРПУЛЬ

Голкіпер Динамо назвав одноклубника, у якого є проблеми із зайвою вагою

12:06 976 Читать на русском
Голкіпер Динамо назвав одноклубника, у якого є проблеми із зайвою вагою
Сідклей / Фото ФК Динамо

Воротар Динамо Владислав Кучерук розповів про свій раціон та відзначив партнера з найбільшим апетитом в команді.

"Харчуюся здоровою їжею: м’ясо, салати, овочі… Дозволяю собі трохи солодкого, жирного, мучного – усе в міру. Головне, щоб вага й відсоток жиру були в нормі. Якщо ти професіонал, повинен стежити за цим і себе контролювати.

Сідклей все ще на радарі Корінтіанса – бразильці дали Динамо час до 12 січня

У кого в команді є проблеми з вагою? Напевно, у Сідклея (сміється – прим. автора). У всіх інших із цим усе гаразд. Залежить від структури людини: хтось сидить на дієті, а комусь, навпаки, потрібно набрати", – розповів Кучерук в інтерв'ю клубному журналу Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні бразилець Сідклей не зіграв жодної хвилини за першу команду Динамо, обмежуючись виступами у дублі киян.

Із Динамо – на вихід: 6 гравців київського клубу, яким потрібно терміново рятувати свою кар'єру

blog_ava
Лестер – Ліверпуль – 0:4 – відео голів та огляд матчу
00:14
2978
Теги
Динамо Динамо Владислав Кучерук Владислав Кучерук Феррейра Сідклей Феррейра Сідклей
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
51
хв
Вулверхемптон
21:45
Манчестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук