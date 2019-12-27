Голкіпер Динамо назвав одноклубника, у якого є проблеми із зайвою вагою

Воротар Динамо Владислав Кучерук розповів про свій раціон та відзначив партнера з найбільшим апетитом в команді.

"Харчуюся здоровою їжею: м’ясо, салати, овочі… Дозволяю собі трохи солодкого, жирного, мучного – усе в міру. Головне, щоб вага й відсоток жиру були в нормі. Якщо ти професіонал, повинен стежити за цим і себе контролювати.

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У кого в команді є проблеми з вагою? Напевно, у Сідклея (сміється – прим. автора). У всіх інших із цим усе гаразд. Залежить від структури людини: хтось сидить на дієті, а комусь, навпаки, потрібно набрати", – розповів Кучерук в інтерв'ю клубному журналу Динамо.

Нагадаємо, у поточному сезоні бразилець Сідклей не зіграв жодної хвилини за першу команду Динамо, обмежуючись виступами у дублі киян.

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