Голкіпер Десни пообіцяв кардинально змінити імідж, якщо команда посяде другу сходинку

Воротар Десни Євген Паст готовий у прямому ефірі поголитися налисо, якщо здобуде зі своєю командою срібло української першості.

"Перед грою з Колосом керівництво озвучило мету – боротьба за призові місця. Я так зрозумів, що апетит приходить під час гри, і, звичайно, ми будемо вирішувати завдання, які перед нами ставить керівництво.

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Вони роблять для цього все можливе і неможливе. Будемо рухатися від гри до гри. Готуємося до Шахтаря, потім – до Олександрії і т. д. Поголюся налисо, якщо посядемо другу сходинку. Можу пообіцяти. Зателефонуйте, я можу це зробити в прямому ефірі", – сказав Паст в ефірі програми "Залишайся з футболом".

Нагадаємо, Десна у попередньому матчі здолала на виїзді Колос (2:0) і після 24-х турів посідає в УПЛ третю сходинку, набравши 46 очок.

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