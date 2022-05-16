"І думок не було про футбол. Ось навіть зараз поряд із моїм будинком в Одесі прилетіла ракета, тож не знаю, як про нього взагалі думати. Йде війна в країні і як тільки вона закінчиться, то думатимемо про футбол, а поки що думаємо, як перемогти і допомогти нашим.

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Втім, варіант виїхати за кордон для благодійних матчів був би ідеальним. Він логічний, і я б також допомагав своїй країні, як і всі інші, віддавав би частину отриманих грошей на потреби ЗСУ. Якщо наше керівництво УПЛ чи УАФ ухвалять рішення, щоб хлопці виїжджали та грали, то воно буде правильним. Ми сидимо без діла, а так фінансово та морально нашими перемогами допомагали б хлопцям із ЗСУ.

Це турне керівництво Шахтаря та Динамо організувало. Можливо, й інші команди могли б собі дозволити такі виїзди, але цим має займатися керівництво, адже дуже складно організувати такі виїзди. Вони (Шахтар та Динамо) збирають стадіони, грають і чималі гроші заробляють для України, для ЗСУ. Я думаю, що це нормальна ситуація, що вони виїжджають. Радше це питання до керівництва клубів", – резюмував Паст в коментарі FanDay.

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