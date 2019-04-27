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Голкіпер Чорноморця відзначився курйозним автоголом, який приніс перемогу Ворсклі

16:55 145 Читать на русском
Голкіпер Чорноморця відзначився курйозним автоголом, який приніс перемогу Ворсклі
Курйозний автогол в матчі Чорноморець – Ворскла

На заключних хвилинах поєдинку Чорноморець – Ворскла воротар господарів Андрій Кожухар став антигероєм, пропустивши курйозний гол.

3’ Арні Вільх'яльмссон
 
Денис Васін 84’
Андрій Кожухар 90+1’
3’ Арні Вільх'яльмссон
84’ Денис Васін
90+1’ Андрій Кожухар

Голкіпер Чорноморця Андрій Кожухар пропустив курйозний гол, який став вирішальним у домашньому матчі одеситів проти Ворскли. Після дальнього удару м'яч влучив у стійку, від якої відлетів у спину Кожухаря та опинився у воротах.

Ворскла у компенсований час здобула вольову перемогу над Чорноморцем

Фортуна у цьому епізоді могла бути більш прихильною до 19-річного голкіпера, якого наставник Чорноморця Ангел Червенков вважає "новим Луніним". Дане взяття воріт стало вирішальним у матчі – Ворскла здобула важкі 3 очки.

Ця перемога дозволила полтавцям набрати 33 очки та продовжити боротьбу за перемогу в другій шістці.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Чорноморець - Ворскла Чорноморець Чорноморець футбольні курйози Андрій Кожухар Андрій Кожухар
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