Голкіпер Чорноморця відзначився курйозним автоголом, який приніс перемогу Ворсклі

На заключних хвилинах поєдинку Чорноморець – Ворскла воротар господарів Андрій Кожухар став антигероєм, пропустивши курйозний гол.

Голкіпер Чорноморця Андрій Кожухар пропустив курйозний гол, який став вирішальним у домашньому матчі одеситів проти Ворскли. Після дальнього удару м'яч влучив у стійку, від якої відлетів у спину Кожухаря та опинився у воротах.

Ворскла у компенсований час здобула вольову перемогу над Чорноморцем

Фортуна у цьому епізоді могла бути більш прихильною до 19-річного голкіпера, якого наставник Чорноморця Ангел Червенков вважає "новим Луніним". Дане взяття воріт стало вирішальним у матчі – Ворскла здобула важкі 3 очки.

Ця перемога дозволила полтавцям набрати 33 очки та продовжити боротьбу за перемогу в другій шістці.