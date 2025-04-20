"Кожен тренер має свій стиль, свій план роботи. Ми маємо адаптуватися до нових вимог. Змінилася схема, тренувальна програма, і це є нормальним, коли змінюється тренер. Олександр Кучер націлює нас на атакувальний футбол, вимагає швидше доставляти м’яч уперед, а також швидко реагувати на втрату м’яча, щоб одразу його повернути", – сказав Аніагбосо в інтерв'ю Українському футболу.

Екс-гравець збірної України приєднається до тренерського штабу Чорноморця

Чіджоке Аніагбосо перейшов до складу Чорноморця у вересні 2024 року, до цього нігерійський воротар виступав в Україні за Полісся та Звягель. Олександр Кучер очолив одеський клуб у березні 2025 року, замінивши Олександра Бабича.

Наразі "моряки" посідають передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці УПЛ. В доробку команди 18 очок після 24-х турів чемпіонату.

Оболонь здолала Чорноморець, здобувши другу перемогу поспіль – "моряки" досі в зоні вильоту