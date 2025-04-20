Голкіпер Чорноморця розповів про кардинальні зміни в клубі після приходу Кучера: "Маємо адаптуватися"
Воротар одеського Чорноморця Чиджоке Аніагбосо поділився враженнями від роботи під керівництвом Олександра Кучера.
"Кожен тренер має свій стиль, свій план роботи. Ми маємо адаптуватися до нових вимог. Змінилася схема, тренувальна програма, і це є нормальним, коли змінюється тренер. Олександр Кучер націлює нас на атакувальний футбол, вимагає швидше доставляти м’яч уперед, а також швидко реагувати на втрату м’яча, щоб одразу його повернути", – сказав Аніагбосо в інтерв'ю Українському футболу.
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Чіджоке Аніагбосо перейшов до складу Чорноморця у вересні 2024 року, до цього нігерійський воротар виступав в Україні за Полісся та Звягель. Олександр Кучер очолив одеський клуб у березні 2025 року, замінивши Олександра Бабича.
Наразі "моряки" посідають передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці УПЛ. В доробку команди 18 очок після 24-х турів чемпіонату.
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