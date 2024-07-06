Голкіпер Чорноморця Данило Варакута покинув клуб, повідомляє ТаТоТаке. У 22-річного футболіста 30 червня добіг кінця чинний контракт із "моряками".

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Раніше генеральний директор одеського клубу Анатолій Місюра повідомляв, що Чорноморець має намір продовжити контракт з голкіпером Данилом Варакутою. Однак ці плани не втілилися, і тепер Варакута залишає одеську команду та перейде до іншого клубу як вільний агент. Тим не менше, нова команда гравця буде змушена виплатити Чорноморцю компенсацію за його виховання.

Нагадаємо, минулого сезону Данило зіграв за Чорноморець 27 матчів, у яких пропустив 44 мʼячі та 5 разів зберіг ворота "сухими". Також він став лідером УПЛ у минулому сезоні за кількістю сейвів (104). Transfermarkt оцінює гравця у 400 тисяч євро.

До слова, за підсумками минулого сезону Чорноморець посів у турнірній таблиці УПЛ дванадцяту сходинку.

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