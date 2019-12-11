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Голкіпер Брюгге на останніх хвилинах забив Реалу – шалена розв'язка матчу Юнацької ліги УЄФА

20:30 1322 Читать на русском
Голкіпер Брюгге на останніх хвилинах забив Реалу – шалена розв'язка матчу Юнацької ліги УЄФА
Сенне Ламменс / Фото ФК Брюгге

Глядачі поєдинку Брюгге U-19 – Реал U-19 стали свідками справжнього трилеру.

Юнацька ліга УЄФА, 6-й тур

Брюгге U-19 – Реал U-19 – 2:2

Голи: де Вульф, 22 (пен.), Ламменс, 90+5 – Жорді, 23, Родрігес, 78

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Мадридці першими пропустили, але ще до перерви вирівняли становище, а на 78-й хвилині Родрігес забив, здавалось, вирішальний м'яч.

Вже у компенсований час перед фінальним свистком до атакувальної навали господарів долучився голкіпер бельгійців Сенне Ламменс. При подачі з кутового саме 17-річний воротар зумів вистрибнути найвище та перевів м'яч у сітку воріт суперника. Радості юніора не було меж.

Реал та Брюгге гарантували собі місця в плей-офф Юнацької ліги УЄФА, посівши у групі перше та друге місця відповідно.

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