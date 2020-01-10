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Голкіпер Брайтона організує акцію для боротьби з пожежами в Австралії – 500 доларів за кожен сейв у 22 турі АПЛ

13:55 111 Читать на русском
Голкіпер Брайтона організує акцію для боротьби з пожежами в Австралії – 500 доларів за кожен сейв у 22 турі АПЛ
Метью Раян / Getty Images

Австралійський воротар Брайтона Метью Раян не хоче залишатися осторонь жахливих проблем своєї батьківщини.

 

Гравець "чайок" планує оригінальний збір коштів, які будуть спрямовані на допомогу Австралії у боротьбі з масовими пожежами.

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"Я пожертвую 500 доларів за кожен зафіксований сейв голкіперів АПЛ цими вихідними", – написав Раян у своєму Twitter. Додамо, що команда 27-річного австралійця поїде в гості до Евертона, і він сам зможе долучитися до власної ініціативи.

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"Зелений континент" страждає від масових пожеж із жовтня минулого року. Жертвами лиха вже стали більш ніж 20 людей і понад один мільярд тварин.

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Англія Евертон - Брайтон Метью Раян Метью Раян Брайтон Брайтон
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