Голкіпер Брайтона організує акцію для боротьби з пожежами в Австралії – 500 доларів за кожен сейв у 22 турі АПЛ

Австралійський воротар Брайтона Метью Раян не хоче залишатися осторонь жахливих проблем своєї батьківщини.
Гравець "чайок" планує оригінальний збір коштів, які будуть спрямовані на допомогу Австралії у боротьбі з масовими пожежами.
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"Я пожертвую 500 доларів за кожен зафіксований сейв голкіперів АПЛ цими вихідними", – написав Раян у своєму Twitter. Додамо, що команда 27-річного австралійця поїде в гості до Евертона, і він сам зможе долучитися до власної ініціативи.
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"Зелений континент" страждає від масових пожеж із жовтня минулого року. Жертвами лиха вже стали більш ніж 20 людей і понад один мільярд тварин.