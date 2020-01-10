Голкіпер Брайтона організує акцію для боротьби з пожежами в Австралії – 500 доларів за кожен сейв у 22 турі АПЛ

Австралійський воротар Брайтона Метью Раян не хоче залишатися осторонь жахливих проблем своєї батьківщини.

Гравець "чайок" планує оригінальний збір коштів, які будуть спрямовані на допомогу Австралії у боротьбі з масовими пожежами.

Зінченко висловив співчуття родинам загиблих у авіакатастрофі в Ірані

"Я пожертвую 500 доларів за кожен зафіксований сейв голкіперів АПЛ цими вихідними", – написав Раян у своєму Twitter. Додамо, що команда 27-річного австралійця поїде в гості до Евертона, і він сам зможе долучитися до власної ініціативи.

16 убитих і 5 поранених – футбольний матч у мексиканській в'язниці завершився страшною трагедією

"Зелений континент" страждає від масових пожеж із жовтня минулого року. Жертвами лиха вже стали більш ніж 20 людей і понад один мільярд тварин.