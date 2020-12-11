"Ми знали, що це буде дуже складна гра, але у нас була більша згуртованість. Саме про це просив нас наставник.

Брага – Зоря – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Ми зробили це і провели дуже хороший поєдинок. Я знав, що команда продемонструє позитивний результат. Ми працюємо дуже добре", – цитує Тьягу Са Ojogo.

Зауважимо, Брага завершила груповий етап Ліги Європи на другому місці з 13 очками, поступившись Лестеру лише за додатковими показниками – обидві команди вийшли в плей-офф. Зоря фінішувала третя та залишилась без єврокубкової весни.

Брага – Зоря: команди з різних турнірів, гідність на межі розгрому і заслужене підсумкове місце в ЛЄ