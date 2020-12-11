Голкіпер Браги розкрив секрет успіху португальців у поєдинку проти Зорі
Воротар Браги Тьягу Са назвав єдину причину перемоги над Зорею (2:0) у матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи.
"Ми знали, що це буде дуже складна гра, але у нас була більша згуртованість. Саме про це просив нас наставник.
Брага – Зоря – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Ми зробили це і провели дуже хороший поєдинок. Я знав, що команда продемонструє позитивний результат. Ми працюємо дуже добре", – цитує Тьягу Са Ojogo.
Зауважимо, Брага завершила груповий етап Ліги Європи на другому місці з 13 очками, поступившись Лестеру лише за додатковими показниками – обидві команди вийшли в плей-офф. Зоря фінішувала третя та залишилась без єврокубкової весни.
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