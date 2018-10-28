Голкіпер Борусії М Зоммер пропустив курйозний гол з центра поля в матчі проти Фрайбурга

В матчі 9 туру чемпіонату Німеччини Фрайбург – Борусія М трапився неординарний епізод. Голкіпер гостей Ян Зоммер примудрився пропустити гол з центра поля.

На останніх секундах поєдинку 9 туру Бундесліги Фрайбург – Борусія М вболівальники побачили курйозне взяття воріт.

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Голкіпер Борусії Ян Зоммер за рахунку 2:1 на користь Фрайбурга вийшов за межі власного штрафного майданчика та вибив м'яч просто на ногу супернику, який стояв у центральному колі. Лукас Хьолер довго не роздумував та одразу пробив у порожні ворота. Хоч м'яч і летів низом, Зоммер все ж не встиг повернутись у ворота та пропустив прикрий гол.

Навіть тренер Фрайбурга одразу не зрозумів, що сталось. 3:1 на користь господарів – так поєдинок і завершився.

Після цієї поразки Борусія М втратила шанс зрівнятись за очками зі своїми суперниками з Дортмунда. У підопічних Хекінга залишилось 17 очок – це поточна 2 позиція в чемпіонаті.