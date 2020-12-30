Тер Штеген отримав травму – Барселона розпочне рік без лідера

Лазарет іспанської Барселони продовжує поповнюватися.

Основний воротар каталонської Барселони Марк-Андре тер Штеген отримав травму і не допоможе своїй команді найближчим часом, повідомляє офіційний сайт клубу. Німецький голкіпер пошкодив сухожилля правого коліна і вже розпочав реабілітацію. Точні терміни повернення гравця на поле будуть названі згодом.

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Окрім того, невтішні новини є й щодо бразильського півзахисника команди Артура. 23-річний гравець отримав травму паху ще на початку грудня і планувалось, що він встигне відновитись за місяць. Однак медикам, з огляду на відновлення футболіста, довелось скорегувати терміни – бразилець приступить до роботи з м’ячем не раніше ніж за три тижні.

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