Голкіпер Барнслі під час матчу заплутався у сітці – його визволяли за допомогою ножиць

Воротар Барнслі Самуель Шахін-Радлінгер під час чергового матчу Чемпіоншипу став героєм кумедного епізоду.

У матчі 19-го туру Чемпіоншипу між Барнслі та Халл Сіті стався курйозний випадок, повідомляє The Сalifornia Sun. Наприкінці матчу гості зуміли відзначитись у воротах Барнслі і голкіпер команди Самуель Шахін-Радлінгер вирішив потягнути час і не дозволити супернику швидко розпочати гру з центру поля.

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Воротар побіг за м’ячем у ворота і... заплутався у сітці. Вибратись самостійно йому не вдалось і горе-голкіпера визволяли за допомогою ножиць.

До слова, матч закінчився перемогою Барнслі з рахунком 3:1 і ця звитяга стали лише другою у сезоні. "Гірники" набрали 12 очок і продовжують посідати останню сходинку турнірної таблиці.

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