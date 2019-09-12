Голкіпер Аякса відзначився майстерною бісіклетою на тренуванні: емоції камерунця – безцінні

Воротар Аякса Андре Онана довів, що може легко перекваліфікуватись у форварда.

Голкіпери амстердамського клубу на тренуванні відпрацьовують не лише сейви, а і вправляються в ударах по воротах.

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Під час такого заняття основний воротар Аякса Андре Онана вирішив продемонструвати майстер-клас. Камерунець космічним ударом через себе вразив ворота після навісу партнера. 23-річний гравець відсвяткував гол не менш ефектно.

Нагадаємо, Онана чудово себе проявив в минулому сезоні, допомігши своїй команді добратись до півфіналу Ліги чемпіонів. Влітку він був об'єктом різних траснферних чуток, але все-таки залишився в Аяксі.

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