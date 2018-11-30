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Голкіпер Астани Еріч: У Динамо за всю гру був один напівмомент

11:01 403 Читать на русском
Голкіпер Астани Еріч: У Динамо за всю гру був один напівмомент
Ненад Еріч / фото із соцмереж

Воротар Астани Ненад Еріч прокоментував поразку від Динамо у 5 турі Ліги Європи.

"Ми здорово зіграли. Це футбол. Думаю, це найкращий матч року. За моментами, з такою командою як Динамо Київ – це дуже добре. Рахунок на табло, звичайно, неприємний. Чекатимемо, що Яблунець добре зіграє з Ренном. Думаю, що, якщо ми зіграємо у Франції так, як сьогодні, то будуть всі шанси виграти.

Астана – Динамо – відео гола та огляд матчу

У Динамо за всю гру був один напівмомент. Дивився епізод. Футболіст Динамо точно влучив. Пробив не дуже сильно, але точно. Важко було, він точно потрапив в кут.

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Київ – молода команда з хорошими перспективними футболістами. У обох таймах вони грали на контратаках. Чесно, ми здорово зіграли, не давали їм простору. Звичайно, Динамо – велика команда, я бажаю їм удачі. Будемо готується до матчу з Ренном", – цитує Еріча Sport.kz.

Ліга Європи5 тур"Астана-Арена" (Астана)

Астана - Динамо: Четвер 29 листопада 2018

Астана
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Теги
Ліга Європи Астана Астана Динамо Динамо Астана - Динамо Ненад Еріч Ненад Еріч
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