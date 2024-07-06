Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт підготував свою команду до серії пенальті у чвертьфіналі Євро-2024 проти Швейцарії.

Англійці здобули право зіграти у півфіналі чемпіонату Європи, обігравши швейцарців у серії післяматчевих пенальті (0:0, по пен 5:3).

Англія – Швейцарія – 1:1 – відео голів та огляд матчу Євро

У соцмережі потрапило фото пляшки для води голкіпера збірної Англії Джордана Пікфорда. На ній був список гравців збірної Швейцарії і їхні звички при пробиттю пенальті. Наприклад, біля гравця Манчестер Сіті Аканджі було написано "стрибай вліво". Пікфорд скористався шпаргалкою і відбив удар суперника.

Нагадаємо, що у півфіналі Англія зіграє проти переможця пари Нідерланди – Туреччина.

Англія вийшла у півфінал Євро-2024, по пенальті вибивши Швейцарію – Сака врятував класним голом, зірка Ман Сіті підвів