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Голкіпер Амеріки відбив три пенальті та забив вирішальний гол у матчі чемпіонів Мексики

16:57 863 Читать на русском
Голкіпер Амеріки відбив три пенальті та забив вирішальний гол у матчі чемпіонів Мексики
Аугустін Марчесін / Соцмережі

У мексиканському турнірі чемпіонів Амеріка перемогла Тігрес у серії післяматчевих пенальті.

Голкіпер Амеріки Аугустін Марчесін став головним героєм поєдинку чемпіонів Мексики. Основний час матчу між Амерікою та Тігрес завершився з рахунком 0:0.

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У серії пенальті Марчесін спочатку парирував три постріли гравців суперника, а потім сам забив вирішальний гол у серії післяматчевих ударів, чим приніс перемогу своїй команді. Серія пенальті завершилась з рахунком 6:5 на користь Амеріки.

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