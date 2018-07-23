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Голкіпер Альмагро Факундо Еспіндола був зарізаний на вулиці іншим футболістом

10:19 2074 Читать на русском
Голкіпер Альмагро Факундо Еспіндола був зарізаний на вулиці іншим футболістом
Факундо Еспіндола вбитий у 25-річному віці

Факундо Еспіндола, голкіпер клубу Альмагро з 2-го аргентинського дивізіону, був вбитий під час вуличної бійки.

25-річний воротар, який раніше виступав за молодіжні команди Рівер Плейт, отримав смертельний удар ножем у грудну клітку, повідомляє Marca. Жахливий інцидент відбувся в неділю о 5:30 ранку, коли Еспіндола зі своїми друзями покидав бар у містечку Харлінгем (провінція Буенос-Айрес).

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Між двома групами молодих людей зав'язалась бійка, в ході якої 28-річний нападник клубу Сан-Тельмо Науель Ов'єдо вихопив ножа та зарізав колегу по професії. Ов'єдо та його друг парагвайської національності одразу втекли з місця події на автомобілі, однак були затримані того ж дня. Знаряддя вбивства було знайдене за 15 кварталів від місця злочину.

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Аргентинські ЗМІ запевняють, що Еспіндола та Ов'єдо раніше не були знайомі. Втім останній вже засуджувався до трьох років позбавлення волі через пограбування.

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