Черговий інцидент трапився на матчі чвертьфіналу Нідерланди – Аргентина в Лусаїлі, інформує Daily Star. Після гола Мессі з пенальті на поле вибіг чоловік, який був одягнений лише у кросівки та труси. Транслятори вміло оминули неприємний епізод, а стюарди швидко скрутили непроханого гостя.

Стрікером виявився 30-річний російський блогер Віталій Здоровецький, який живе у США. Він далеко не вперше відзначається такими витівками на статусних спортивних подіях. Раніше росіянин проривався на фінали НБА, МЛБ, а в 2014-му вибіг у вирішальному матчі ЧС і навіть намагався поцілувати захисника збірної Німеччини Бенедікта Хьоведеса.

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Стрікерка Кінсі Воланскі з фіналу ЛЧ-2019 – його колишня соратниця і подруга, яка допомагала Здоровецькому рекламувати його сайт з пранками 18+.

Нагадаємо, на нинішньому ЧС вже був схожий резонансний випадок. У матчі 2 туру Португалія – Уругвай на газон вибіг Маріо Феррі. Втім, якщо італієць привертав увагу до війни в Україні, іранських протестів та інших гострих соціальних проблем, то росіянин Здоровецький просто вкотре створив свій дурний, огидний контент.

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