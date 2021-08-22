Луганці просто зім'яли оборону суперника, відвантаживши 3 голи до перерви. Окремої уваги варта гармата Назарини, який і відкрив рахунок. Згодом хавбека підтримали Шахаб і Гладкий.

Зоря втримала важку перемогу над Маріуполем у феєричній перестрілці з сімома голами – азовці ледь не відігрались з 1:4

Маріуполь відквитав один м'яч завдяки обрізці того-таки Назарини, однак доволі швидко Шахаб оформив дубль і повернув Зорі комфортну перевагу. Навіть цього могло не вистачити. Під завісу зустрічі Микитишин та Світюха відзначились своїми голами з дальної відстані, однак це не врятувало для Маріуполя бодай очко – 3:4.