Голи з дальної відстані і парад дитячих помилок у відеоогляді матчу Маріуполь – Зоря – 3:4
19:59 - Читать на русском
Зоря перестріляла Маріуполь у матчі 5 туру УПЛ. Дивіться відео голів та головних моментів поєдинку.
47’ Андрій Кулаков
79’ Денис Світюха
89’ Артур Микитишин
Єгор Назарина 22’
22’ Єгор Назарина
47’ Андрій Кулаков
79’ Денис Світюха
89’ Артур Микитишин
Луганці просто зім'яли оборону суперника, відвантаживши 3 голи до перерви. Окремої уваги варта гармата Назарини, який і відкрив рахунок. Згодом хавбека підтримали Шахаб і Гладкий.
Зоря втримала важку перемогу над Маріуполем у феєричній перестрілці з сімома голами – азовці ледь не відігрались з 1:4
Маріуполь відквитав один м'яч завдяки обрізці того-таки Назарини, однак доволі швидко Шахаб оформив дубль і повернув Зорі комфортну перевагу. Навіть цього могло не вистачити. Під завісу зустрічі Микитишин та Світюха відзначились своїми голами з дальної відстані, однак це не врятувало для Маріуполя бодай очко – 3:4.
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