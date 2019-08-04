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Голи Яремчука і Пластуна та дубль Безуса у відеоогляді матчу Гент – Ейпен – 6:1

18:21 199 Читать на русском
Голи Яремчука і Пластуна та дубль Безуса у відеоогляді матчу Гент – Ейпен – 6:1
Гент – Ейпен – 6:1

Гент з трьома українцями у складі розтрощив Ейпен у другому турі чемпіонату Бельгії (6:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Бельгії, 2 тур

Гент – Ейпен – 6:1

Голи: Пластун, 2, Нгаду-Нгаджі, 8, Безус, 33, 90 Яремчук, 41, Девід, 90+2 – Блондель, 63

Гент розгромив Ейпен: Яремчук та Пластун відзначились голами, Безус – дублем

Гент приймав Ейпен у другому турі чемпіонату Бельгії. У складі господарів на поле вийшли троє українців: Ігор Пластун, Роман Безус та Роман Яремчук.

У першому таймі кожен з українських футболістів відзначились голом у воротах суперника, а у другій половині зустрічі Роман Безус оформив дубль.

Яремчук та Безус відзначилися голами за Гент

Матч закінчився з рахунком 6:1. Після двох турів Гент має в активі 4 залікові пункти.

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