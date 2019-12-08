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Бомбардирське досягнення Варді у відеоогляді матчу Астон Вілла – Лестер – 1:4

19:40 670 Читать на русском
Бомбардирське досягнення Варді у відеоогляді матчу Астон Вілла – Лестер – 1:4
Джеймі Варді / твіттер АПЛ

Лестер Сіті розбив Астон Віллу в матчі 16-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Астон Вілла – Лестер.

45+3’ Джек Гріліш
 
Джеймі Варді 20’
Келечі Іхеаначо 41’
Джонні Еванс 49’
Джеймі Варді 75’
20’ Джеймі Варді
41’ Келечі Іхеаначо
45+3’ Джек Гріліш
49’ Джонні Еванс
75’ Джеймі Варді

Лестер без проблем розгромив Астон Віллу. Рахунок відкрив Варді, який відзначився у восьмому поспіль матчі АПЛ. Цікаво, що Джеймі став лише другим нападником, який зміг двічі оформити такі результативні серії – подібним досягенням може похвалитись екс-нападник Манчестер Юнайтед Рууд ван Ністелрой.

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Іхеаначо подвоїв перевагу "лисів", але Гріліш скоротив відставання ще до перерви. В другій половині Еванс та Варді встановили остаточний рахунок в поєдинку.

Таким чином, Лестер набрав 38 очок та відірвався від Манчестер Сіті у боротьбі за друге місце, Астон Вілла з 15 пунктами лишилась на 17 позиції.

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Теги
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