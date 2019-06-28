Голи в тапках, "Неймар" у воротах та ефектні асисти – як Безус зіграв у футбол у дворі рідного міста

Півзахисник Гента та збірної України Роман Безус наважився на оригінальний вчинок – він зіграв у футбол на вулиці зі звичайними вболівальниками.

Роман Безус став героєм чергового випуску на Youtube-каналі Трендець. Півзахисник Гента проводить відпустку у рідному Кременчуці, де возить свого сина на тренування.

28-річний хавбек відгукнувся на пропозицію ведучого, який запропонував зіграти у футбол на одному з майданчиків міста. Місцеві хлопчаки без жодних питань прийняли журналіста та гравця збірної України у свою компанію, після чого на майданчику Кременчука розпочалась справжня баталія.

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Безус кілька разів продемонстрував свою філігранну техніку, віддавши кілька розкішних асистів. Втім, юнаки також не відставали – один із них майстерно покотив м'яч поміж ніг гравцеві національної команди. До слова, футбол був типово "дворовим" – у воротах однієї команди стояв хлопець у футболці Неймара, а один з голів в активі хлопчака, який грав у звичайних тапочках. Матч завершився перемогою Безуса та компанії, після чого хавбек збірної України зробив кілька спільних фото з опонентами.

Другим раундом став поєдинок на пляжі проти місцевих дітлахів, які серйозно "повозили" команду Романа, але в підсумку все ж поступилися та змушені були присідати.

Нагадаємо, в сезоні 2018/19 Безус забив 5 голів та віддав 3 асисти. На початку цього року хавбек збірної України змінив Сент-Трюйден на Гент.

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