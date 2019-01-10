"Голи у 2019 році: Вокер – 1, Роналду – 0", – захисник Манчестер Сіті оригінально потролив Кріштіану та Мессі

Захисник Манчестер Сіті Кайл Вокер порівняв себе з Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі.

Нагадаємо, у матчі Кубка англійської ліги Манчестер Сіті – Бертон Вокер відзначився голом, який став першим для 28-річного захисника в 2019 році.

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"Голи у 2019 році: Вокер – 1, Роналду – 0. Голи в Кубку англійської ліги: Вокер – 1, Мессі – 0.

Кінець дискусії?", – написав Вокер в Instagram, прикріпивши відео свого забитого м'яча.

Варто відзначити, що Вокер в 2019 році вже провів 3 поєдинки (щоправда, у одному зіграв лише 5 хвилин), Мессі відіграв лише один поєдинок, а Роналду взагалі ще не грав у поточному році.

До слова, у цьому ж поєдинку проти Бертона дебютний гол за Ман Сіті забив Олександр Зінченко.