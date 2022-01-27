"Голи та сейви на будь-який смак": Реал показав тренування Луніна
Український голкіпер "бланкос" Андрій Лунін продовжує боротись з Тібо Куртуа за місце у стартовому складі.
Наш земляк на повну віддається на заняттях, про що повідомляє і прес-служба клубу. Вона опублікувала два відеоролики за участю Луніна.
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На першому Андрій кілька разів чудово парирував удари партнерів, але все ж рятував не завжди. "Голи та сейви на будь-який смак", – описали ролик у Мадриді.
Вже на іншому відео українець відпрацьовував вправи на воротах разом із третім голкіпером "бланкос" Тоні Фуідіасом.
Нагадаємо, Андрій Лунін приєднався до Реала в 2018-му, але там є дублером Тібо Куртуа. Цього сезону український кіпер провів два поєдинки за мадридців у Кубку Іспанії.
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