Збірна України U-21 переграла у відборі на Євро одноліток з Литви (4:0). Відео голів та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Україна розгромила Литву (4:0) в першому турі кваліфікації до чемпіонату Європи U-21.

Україна розгромила Литву в першому матчі відбору на Євро-2027 U-21 – оновлена молодіжка забила чотири голи за тайм

Голами відзначилися чотири різні виконавці: Кревсун, Корнійчук, Гаджиєв та Синчук з пенальті.

Після такого вдалого старту у відборі на молодіжну збірну України очікує матч проти одноліток з Угорщини 10 вересня.