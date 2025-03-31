Кремінь та тернопільська Нива яскраво провели свій перший офіційний матч у 2025 році.

Перша ліга. Група вибування. 1-й тур

Кремінь – Нива Тернопіль – 1:2

Голи: Сидоренко, 55 – Галадей, 39, Напуда, 82

Нива під керівництвом Юрія Вірта явно не планувала опинитися в боротьбі за виживання, а от Кремінь сидів на дні таблиці. Тернополянам під рясним дощем довелося докласти зусиль, щоб виправдати статус фаворита протистояння.

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Гості вийшли вперед під завісу першого тайму. Галадей головою спрямував м'яч у ворота після серії відскоків. Кремінь на старті другої половини відповів схожим чином. Колотнеча у карному майданчику, і Сидоренко відзначається з близької відстані. Окремої уваги варте святкування. Автор гола у пориві радощів стягнув шорти з Андрія Савіцького, засвітивши на камеру голі сідниці одноклубника.

Останнє слово все ж було за Нивою. Спрацював джокер Вірта. Валентин Напуда вийшов з лави запасних і на 82-й хвилині замкнув якісну подачу Михальчука – 1:2. Нива з 19 очками наздогнала Минай та Фенікс-Маріуполь, більше балів лише у Вікторії (23). Кремінь залишається останнім, відстаючи від зони перехідних матчів на 4 пункти, а від прямого порятунку – на 8.

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