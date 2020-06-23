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Голи Роналду та Дибали у відеоогляді матчу Болонья – Ювентус – 0:2

12:12 - Читать на русском
Голи Роналду та Дибали у відеоогляді матчу Болонья – Ювентус – 0:2
Болонья – Ювентус / Фото Times

Болонья приймала Ювентус в рамках 27-го туру чемпіонату Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

 
Кріштіану Роналду 23’
Пауло Дибала 36’
Даніло 82’
23’ Кріштіану Роналду
36’ Пауло Дибала
82’ Даніло

Ювентус одразу захопив ініціативу і вже на 23-й хвилині отримав право пробити пенальті. Традиційно, 11-метровий виконував Кріштіану Роналду і не схибив.

Роналду вперше в кар'єрі програв два фінали поспіль – прихід португальця став "чорною міткою" для Ювентуса

За кілька хвилин Дибала другим голом збільшив перевагу гостей і зафіксував підсумковий результат зустрічі.

Після 27-ми турів Юве продовжує лідирувати, випереджаючи Лаціо на 4 очки, але "орли" ще мають матч у запасі. Болонья розташувалась на 10-й сходинці.

Ювентус переграв Болонью, Мілан розгромив Лечче з Шаховим: Серія А, 27 тур, понеділок

Джерело: ТК Футбол
blog_ava
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Ювентус Ювентус Відеоновини Італія Болонья - Ювентус Болонья Болонья
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