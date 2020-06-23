Голи Роналду та Дибали у відеоогляді матчу Болонья – Ювентус – 0:2

Болонья приймала Ювентус в рамках 27-го туру чемпіонату Італії. Дивіться відео голів та огляд матчу на Футбол 24.

Ювентус одразу захопив ініціативу і вже на 23-й хвилині отримав право пробити пенальті. Традиційно, 11-метровий виконував Кріштіану Роналду і не схибив.

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За кілька хвилин Дибала другим голом збільшив перевагу гостей і зафіксував підсумковий результат зустрічі.

Після 27-ми турів Юве продовжує лідирувати, випереджаючи Лаціо на 4 очки, але "орли" ще мають матч у запасі. Болонья розташувалась на 10-й сходинці.

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