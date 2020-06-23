Голи Роналду та Дибали у відеоогляді матчу Болонья – Ювентус – 0:2

Україна — 13:00 1409
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Динамо потрапило в компанію Ювентуса та Реала, або Як вбивали Колос – жах і мафія в реакції соцмереж на скандал року
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"Я ненавиджу несправедливість і насильство". Правила життя Зінедіна Зідана
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Реал наVARив лідерство, хронічна хвороба Барси, нульовий Ліверпуль і "срібний" Холанд – перший тиждень шаленого марафонуСвіт — 11:44 634
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Помер легендарний форвард Мілана ПратіІталія — 09:34 1711
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Манчестер Сіті розбомбив Бернлі: інфернальна форма та рекорди "містян", зірковий час Фодена та рядовий матч ЗінченкаАнглія — 04:53 4786