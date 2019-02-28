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Голи Петряка, Лук'янчука та Габовди, а також сейв Кичака претендують на звання найкращих в чемпіонаті Угорщини

13:43 97 Читать на русском
Голи Петряка, Лук'янчука та Габовди, а також сейв Кичака претендують на звання найкращих в чемпіонаті Угорщини
Павло Лук'янчук проти Івана Петряка / Фото: Nemzeti sport

Українські футболісти можуть отримати відзнаки в чемпіонаті Угорщини.

Голи українських футболістів Івана Петряка (Ференцварош), Павла Лук'янчука (Кішварда) і Юрія Габовди (Халадаш) потрапили до списку претендентів на звання найкращого у другому колі чемпіонату Угорщини.

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У номінації на найкращий сейв також є українець. Голкіпер МТК Будапешт Артем Кичак може отримати нагороду за найкраще спасіння воріт.

Віддати свій голос можуть усі охочі за посиланням.

Гол Габовди

Гол Петряка

Гол Лук'янчука

Сейв Кичака

Теги
Відеоновини Світ Юрій Габовда Юрій Габовда Артем Кичак Артем Кичак Іван Петряк Іван Петряк Павло Лук'янчук Павло Лук'янчук
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