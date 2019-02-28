Голи Петряка, Лук'янчука та Габовди, а також сейв Кичака претендують на звання найкращих в чемпіонаті Угорщини

Українські футболісти можуть отримати відзнаки в чемпіонаті Угорщини.

Голи українських футболістів Івана Петряка (Ференцварош), Павла Лук'янчука (Кішварда) і Юрія Габовди (Халадаш) потрапили до списку претендентів на звання найкращого у другому колі чемпіонату Угорщини.

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У номінації на найкращий сейв також є українець. Голкіпер МТК Будапешт Артем Кичак може отримати нагороду за найкраще спасіння воріт.

Віддати свій голос можуть усі охочі за посиланням.

Гол Габовди

Гол Петряка

Гол Лук'янчука

Сейв Кичака