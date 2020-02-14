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Голи на будь-який смак у відеоогляді матчу Маріуполь – Валмієра – 9:0

14 лютого 07:30 638 Читать на русском
Голи на будь-який смак у відеоогляді матчу Маріуполь – Валмієра – 9:0
Маріуполь – Валмієра – 9:0 – відео голів та огляд матчу

Маріуполь знищив Валмієру у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на "Футбол 24".

Товариські матчі

Маріуполь – Валмієра – 9:0

Голи: Мишньов, 24, 84, Федорчук, 30 (п), Топалов, 50, 82, 87, Біблик, 65, 76, Полегенько, 79

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Маріуполь провів дві товариські гри за день. У першому матчі підопічні Олександра Бабича декласували латвійську Валмієру – 9:0, а пізніше поступилися Локомотиву з Тбілісі.

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Теги
Відеоновини Товариські матчі Зимові збори Маріуполь Маріуполь
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