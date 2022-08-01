ПСЖ знищив Нант та здобув перший трофей на початку нового сезону. Дивіться відео голів та огляд матчу ПСЖ – Нант на Футбол 24.

Суперкубок Франції

ПСЖ – Нант – 4:0

Голи: Мессі, 22, Неймар, 45+5, 82 (пен.), Рамос, 57

Вилучення: Кастелетто, 81 (Н)

Парижани почали активно атакувати ворота суперника – на 14 хвилині Маркіньйос головою пробив у поперечку. А на 22 хвилині Мессі відкрив рахунок у зустрічі, отримавши класний пас від Неймара, хитнувши воротаря та забивши фактично у порожні ворота.

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Перед перервою бразилець подвоїв перевагу ПСЖ, класно забивши зі штрафного. По перерві екс-зірки Ла Ліги продовжили феєрію – цього разу забив Серхіо Рамос, який п'яткою ефектно добив м'яч у ворота. Крапку в зустрічі поставив Неймар, який реалізував пенальті.