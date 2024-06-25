У вівторок, 25 червня, відбувся матч третього туру групового етапу Євро-2024 між збірними Франції та Польщі (1:1). Дивіться голи та огляд зустрічі на Футбол 24.

В останньому матчі групового етапу Євро-2024 збірна Франції зіграла з третім наймолодшим складом на Євро у своїй історії. Середній вік команди Дідьє Дешама склав 26 років і 184 дні. Більш молода команда "Ле Бльо" була представлена у двох матчах на чемпіонаті Європи 1960 року.

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У цій зустрічі з Польщею Кіліан Мбаппе забив і зрівнявся з легендарним Жюстом Фонтеном за кількістю голів за збірну Франції на великих турнірах (ЧС і Євро) – тепер у обох легенд по 13 м'ячів. Вони поступаються тільки не менш легендарному Мішелю Платіні (14).

Відсвяткувати перемогу французам у цій зустрічі не вдалося – форвард збірної Польщі Роберт Лєвандовскі зрівняв рахунок. Також із пенальті.