Наполі повів на 36-й хвилині матчу, коли Расмус Хьойлунд скористався передачею Кевіна де Брюйне. Ще минулого сезону вони виступали за різні клуби з Манчестера, а тепер сяють разом. По перерві Спортінг заробив пенальті – Політано перечепив Араухо в карному майданчику. Луїс Суарес чітко пробив з 11 метрів.

Дубль Холанда не врятував Манчестер Сіті, Олімпіакос без Яремчука програв Арсеналу, Наполі дотис Спортінг

Втім, останнє слово все ж було за Наполі. І знову спрацювала зв'язка де Брюйне-Хьойлунд. Кевін подав, а Расмус випередив голкіпера і головою пробив під поперечку – 2:1.