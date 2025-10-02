Голи Хьойлунда з асистів де Брюйне у відеоогляді матчу Наполі – Спортінг – 2:1
Наполі дотиснув Спортінг у матчі 2-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та огляд гри.
36’ Расмус Хьойлунд
79’ Расмус Хьойлунд
Наполі повів на 36-й хвилині матчу, коли Расмус Хьойлунд скористався передачею Кевіна де Брюйне. Ще минулого сезону вони виступали за різні клуби з Манчестера, а тепер сяють разом. По перерві Спортінг заробив пенальті – Політано перечепив Араухо в карному майданчику. Луїс Суарес чітко пробив з 11 метрів.
Втім, останнє слово все ж було за Наполі. І знову спрацювала зв'язка де Брюйне-Хьойлунд. Кевін подав, а Расмус випередив голкіпера і головою пробив під поперечку – 2:1.
