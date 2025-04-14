Верес переміг Зорю (2:1) у матчі 24-го туру УПЛ, який відбувся 13 квітня 2025 року. Відео голів та огляд зустрічі Зоря – Верес дивіться на "Футбол 24".

Верес дуже активно розпочав матч, забивши вже на 3-й хвилині. Екс-гравець Зорі ефектно упіймав м'яч в повітрі та пробив у нижній кут. Незабаром Верес забив вдруге – Шевченко віддав пас низом у штрафний майданчик, який замкнув Луан. 2:0.

Верес в більшості переміг Зорю – Харатін оформив своєрідний дубль

У другому таймі Верес міг забивати втретє зусиллями Гайдучика, проте його удар з близької відстані парирував воротар. Зоря відповіла своїм взяттям воріт, автоголом відзначився Харатін, який зрізав м'яч у власні ворота після подачі Тронтеля.

У середині другого тайму Зоря опинилася в меншості – Василець збив Гайдучика, який виходив віч-на-віч з голкіпером. У підсумку, Верес здобув непросту перемогу та випередив Зорю у турнірній таблиці УПЛ. Рівняни на сьомій позиції, луганський клуб – восьмий.