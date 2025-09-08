Голи гравців Наполі та Хайдука у відеоогляді матчу Швеція U-18 – Україна U-18 – 0:2
Юнацька команда України переграла Швецію (2:0) на товариському турнірі U-18. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Україна U-18 переграла однолітків зі Швеції у другому турі престижного товариського турніру.
Україна впевнено здолала Швецію і очолює турнір збірних U-18 – у "синьо-жовтих" різниця голів 8:1
Перший м'яч у зустрічі забив Дмитро Зудін з Хайдука. А добив суперників Микита Мельник, який недавно перебрався до молодіжної команди Наполі. У підсумку – 2:0 на користь "жовто-синіх". Далі на українських юнаків 9 вересня чекає матч проти Данії за перше місце турніру.
