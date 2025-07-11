Динамо зіграло внічию з Вест Бромвічем в контрольному матчі з рахунком 1:1. Дивіться голи та огляд зустрічі на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Вест Бромвіч – 1:1

Голи: Ванат, 76 – Філліпс, 56

У контрольному матчі з представником англійського Чемпіоншипу – Вест Бромвічем – основні події розгорнулися у другому таймі. Перший тайм, попри кілька непоганих моментів, завершився без забитих м’ячів.

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У другій половині зустрічі втома далася взнаки і команди почали припускатися серйозних помилок у позиційній грі. Саме після таких огріхів і були забиті голи. Рахунок відкрили гравці Вест Бромвіча – після подачі з правого флангу неприкритий екс-гравець Ліверпуля Натанієль Філліпс головою переправив м’яч у сітку.

На 76-й хвилині Динамо зуміло зрівняти рахунок: Ванат виграв боротьбу в суперника, вийшов віч-на-віч із голкіпером і впевнено реалізував момент. У підсумку – нічия 1:1.

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