"Початок матчу був поганим з точки зору концентрації. Перші хвилини були не дуже хорошими, і це показує, що ми не можемо собі цього дозволити. Рахунок 1:2 дозволив нам увійти в гру і згодом відігратися після 0:2. Потім голи Довбика дозволили нам зітхнути...

Дубль Довбика і ще п'ять голів у відеоогляді матчу Жирона – Альмерія – 5:2

Я сказав гравцям, що мене турбує не фаза нападу. Ми можемо створювати проблеми будь-якому супернику, оскільки маємо багато ресурсів. Якщо ми зможемо сконцентруватися під тиском після поразки, ми виграємо навіть більше.

Ціль Жирони полягає в тому, щоб забезпечити собі місце в Ла Лізі на наступний сезон якнайшвидше. Сподіваюся, ми піднімемо рівень, як тільки можливо, але нам складно набирати очки. Моя мета полягає в тому, щоб команда зрозуміла, що саме день за днем принесе нам успіх", – цитує Мічела Marca.

Довбик красивим дублем створив для Жирони переможний камбек – українець на рівні Лєвандовскі, команда вчепилась за Реал