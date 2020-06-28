Голи чемпіонів світу принесли Маріуполю перемогу над СК Дніпро-1

Маріуполь та СК Дніпро-1 влаштували яскраву битву (2:1) в рамках 28 туру УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Тренер дніпрян Дмитро Михайленко дещо здивував відсутністю у стартовому складі обох чемпіонів світу U-20 – Булеци та Супряги. Натомість, Маріуполь відразу кинув у бій обох своїх чемпіонів – Кащука і Корнієнка. СК Дніпро-1 здійснив кілька млявих виходів у атаку, але ініцативу швидко перехопила команда Бабича. Саме азовці і відкрили рахунок. Сваток підслизнувся перед власним штрафним майданчиком, Кірюханцев отримав м'яч на правому фланзі і виконав розкішну подачу на дальню стійку, яку замкнув Корнієнко. Маріуполь продовжив тиснути, моменти мали Кірюханцев та Кулаков. Другий гол виглядав питанням часу, і він трапився перед перервою. Кащук підсумував розіграш кутового розкішним дальнім ударом – ще один гол чемпіона!

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Михайленко явно був розчарований, тому провів дві заміни в перерві (Супряга вийшов замість травмованого Тейлора ще раніше). Гра СК Дніпро-1 ожила, а тут ще й суперник допоміг. Муравський в штрафному майданчику потягнув за футболку Хобленка, який рвався до воріт – друга жовта і пенальті. Сам постраждалий реалізував вирок. Гості влаштували просто неймовірну навалу на ворота, намагаючись вирвати бодай очко, але Маріуполь вистояв. На 84 хвилині Чічіков бив з 5 метрів, але влучив прямо в Гальчука – 2:1.

Хлопці Бабича здобули вкрай важливу перемогу, скоротивши відставання від СК Дніпро-1 до одного очка – саме ці команди розіграють звання лідера другої шістки УПЛ, яке гарантує право поборотися за єврокубки.

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