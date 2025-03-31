"Голи – це моя робота. Я радий, що забив. Впевнений, що я заслужив на ці голи. Більшість людей не бачать моєї роботи поза полем.

Яремчук філософськи прокоментував свій дубль у супердербі Греції

Я вже казав раніше, нам потрібно бути сфокусованим кожен день, не потрібно думати про чемпіонство. Так, у нас є відрив, але через два дні на нас в Кубку чекає АЕК. Нам потрібно добре відпочити, підготуватись і подивимось, що станеться", – поділився емоціями після своїх двох голів Роман Яремчук для a-sports.

Нагадаємо, що в поточному сезоні в активі 29-річного форварда Олімпіакоса за 27 матчів у всіх турнірах 8 забитих м'ячів та 2 гольові передачі. При цьому контракт Яремчука належить бельгійському Брюгге.

Яремчук оформив дубль у надпринциповій дуелі з Панатінаїкосом – відео голів від українця