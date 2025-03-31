"Голи – це моя робота": Яремчук не стримав емоцій після переможного дублю і оцінив шанси на чемпіонство в Греції
Український нападник Олімпіакоса Роман Яремчук дав коментар після свого дубля в грі проти Панатінаїкоса (4:2).
"Голи – це моя робота. Я радий, що забив. Впевнений, що я заслужив на ці голи. Більшість людей не бачать моєї роботи поза полем.
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Я вже казав раніше, нам потрібно бути сфокусованим кожен день, не потрібно думати про чемпіонство. Так, у нас є відрив, але через два дні на нас в Кубку чекає АЕК. Нам потрібно добре відпочити, підготуватись і подивимось, що станеться", – поділився емоціями після своїх двох голів Роман Яремчук для a-sports.
Нагадаємо, що в поточному сезоні в активі 29-річного форварда Олімпіакоса за 27 матчів у всіх турнірах 8 забитих м'ячів та 2 гольові передачі. При цьому контракт Яремчука належить бельгійському Брюгге.
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