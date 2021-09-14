У рамках 4-го туру англійської Прем'єр-ліги ліверпульський Евертон на власному полі здолав Бернлі. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Найцікавіше команди приберегли на другий тайм. На 53-й хвилині Гудмундсон подав із кута штрафного, а Бен Мі головою пробив Пікфорда.

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"Іриски", однак, швидко оговталися. На 60-й Майкл Кін у чужій карній зоні вистрибнув вище за всіх і замкнув навіс Таунсенда. Далі сам Андрос узявся до діла – вінгер Евертона наважився на удар метрів із 30-ти та зняв павутину з лівої дев'ятки. А на 66-й хвилині Дукуре пасом із власної половини розрізав оборону "кларетових", і Демарай Грей упевнено реалізував вихід віч-на-віч із Поупом.

Евертон впевнено переміг Бернлі, забивши три голи за шість хвилин – "іриски" піднялись у зону ЛЧ