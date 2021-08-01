СК Дніпро-1 без особливих проблем розгромив Чорноморець у 2-му турі УПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.

Підопічні Йовічевіча почали тиснути на одеситів вже з перших миттєвостей поєдинку, але забили лише наприкінці першого тайму. Чуже віддав ефектний пас на Піхальонка, а той пробив кіпера.

СК Дніпро-1 впевнено переграв Чорноморець – одесити вдруге поспіль зазнали розгрому, Адамюк забив шедевр

В одній з перших атак другої 45-хвилинки Дубко відзначився автоголом. Ще за трохи Кравченко подав на Адамюка, який несподівано пробив у падінні через себе – вийшло ефектно та результативно! Більше "спортклубівці" не забивали, хоч і мали моменти.

Для СК Дніпро-1 це перша перемога в новому сезоні, Чорноморець зазнав вже другого погрому поспіль з рахунком 0:3.