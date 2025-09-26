Ганс-Дітер Флік здобув свою 50-ту перемогу всього в 67 іграх на чолі Барселони у всіх змаганнях (при 8 нічиїх і 9 поразках). Тим самим він став третім за швидкістю тренером, який досяг цього рубежу в історії клубу після Луїса Енріке (60 в 2015 році) і Еленіо Еррери (64 в 1959 році).

Ла Ліга, турнірна таблиця: Барселона не відпускає Реал, Атлетіко підвів голову, Ванат і Циганков на дні

Цей матч розпочався для Барселони не найкращим чином – гості пропустили майже з центру поля від Альберто Рейни. Виправити ситуацію "блаугранас" змогла вже після перерви – разом із захисниками Еріком Гарсією та Рональдом Араухо відзначився Роберт Лєвандовскі.

Барселона у важкому матчі дотиснула Ов'єдо – воротар повторив легендарний ляп Шовковського, заміни Фліка перевернули гру