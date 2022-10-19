Гол "з бомбосховища" у відеоогляді матчу Ворскла – Рух – 0:1
21:50 - Читать на русском
Рух мінімально здолав Ворсклу в матчі 8 туру УПЛ. Дивіться відео гола та огляд поєдинку.
28’ Олексій Довгий
Команди активно розпочали поєдинок, але потім довелося близько півтори години провести в укритті. Поняття гол "в роздягальню" давно є звичним для футболу, а в УПЛ вже можна використовувати терміни, пов'язані з бомбосховищем.
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Щось схоже зробив Олексій Довгий, який красиво пробив з відскоком через 5 хвилин після вимушеного відпочинку команд. 32-річний хавбек Руха забив у другому турі поспіль. Ворскла відчайдушно намагалася врятувати бодай очко, але так і не відповіла за решту ігрового часу.
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