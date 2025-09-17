Кубок англійської ліги, 3-й раунд

Брентфорд – Астон Вілла – 1:1 (4:2 – по пенальті)

Голи: Хікі, 57 – Елліотт, 43

Півзахисник збірної України Єгор Ярмолюк допоміг Брентфорду вийти до наступного раунду Кубка ліги. Українець став одним із чотирьох гравців "бджіл", які реалізували пенальті у післяматчевій серії проти Астон Вілли. Ярмолюк підійшов до позначки третім і забив, а разом з ним точними були Карвалью, Нельсон та Дамсгор.

Що стосується основного часу, то Вілла відкрила рахунок і забила свій перший м’яч за п’ять матчів сезону – відзначився Харві Елліотт, який став найкращим гравцем молодіжного Євро-2025 у складі чемпіонської Англії. Однак цього виявилося замало для проходу далі.

