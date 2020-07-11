Гол Ярмоленка потрапив у топ-5 найкращих пострілів Вест Хема у ворота Норвіча

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко став автором одного з найефектніших пострілів у ворота "канарок".

35-й тур чемпіонату Англії сьогодні, 11 липня, відкриватимуть два поєдинки. Один з них – матч Вест Хема проти Норвіча. Офіційний клубний Твіттер на своїй сторінці опублікував відео, в якому презентував п'ять найефектніших голів футболістів Вест Хема у ворота майбутнього суперника.

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Приємно, що до когорти найкращих потрапив і український легіонер лондонської команди Андрій Ярмоленко з результативним пострілом у ворота "канарок" 31 серпня 2019 року.

Окрім півзахисника збірної України у топ-5 увійшли Марк Нобл (13 лютого 2016 р.), Марлон Харвуд (21 лютого 2004 р.), Хейден Маллінс (7 січня 2006 р.) та Мохамед Діаме (11 лютого 2014 р.).

Нагадаємо, поєдинок розпочнеться о 14:30 за київським часом, а онлайн-трансляцію можна буде переглянути на "Футбол 24".

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