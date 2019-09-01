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"Гол Ярмоленка – емоційний момент, дуже радий за нього", – Деклан Райс

15:55 508 Читать на русском
"Гол Ярмоленка – емоційний момент, дуже радий за нього", – Деклан Райс
Деклан Райс / Reuters

Півзахисник Вест Хема Деклан Райс поділився враженнями від перемоги у матчі 4-го туру АПЛ проти Норвіча та виділив гол Андрія Ярмоленка.

24’ Себастьян Аллє
56’ Андрій Ярмоленко
 
24’ Себастьян Аллє
56’ Андрій Ярмоленко

"Гол Ярмоленка – дуже емоційний момент. Він не грав дуже довго і поступово, але впевнено набирав форму.

Дебютний гол Ярмоленка у сезоні у відеоогляді матчу Вест Хем – Норвіч – 2:0

Сьогодні Ярмоленко прекрасно відіграв, я неймовірно радий за нього. Він влучив у стійку за кілька хвилин до гола, а після цього переправив м'яч у сітку воріт. Ярмоленко заслужив на це після довгої перерви, він пропустив багато в минулому році і видно, наскільки це важливо для нього", – поділився Райс у коментарі офіційному сайту Вест Хема.

Нагадаємо, Вест Хем обіграв Норвіч (2:0), а голами відзначились Аллє та Ярмоленко.

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Теги
Англія Українці за кордоном Вест Хем - Норвіч Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Вест Хем Вест Хем Деклан Райс Деклан Райс
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